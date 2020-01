Harry e Meghan restituiranno tre milioni: mai più «altezze reali» (Di domenica 19 gennaio 2020) La regina: «Sempre amatissimi. Orgogliosa di lei». Renderanno i soldi per la ristrutturazione della casa. La mossa di Elisabetta: tra le righe l’amarezza della sovrana, che però è riuscita a chiudere il caso velocemente Leggi la notizia su corriere

