Harry e Meghan, l’accordo sulla Megxit durerà un anno. E le altre storie del weekend (Di domenica 19 gennaio 2020) Harry e Meghan alla Canada House di LondraHarry e Meghan alla Canada House di LondraHarry e Meghan alla Canada House di LondraHarry e Meghan alla Canada House di LondraHarry e Meghan alla Canada House di LondraHarry e Meghan alla Canada House di LondraHarry e Meghan alla Canada House di LondraHarry e Meghan alla Canada House di LondraLa notizia che ha tenuto banco nel weekend è che, per volontà di sua Maestà la Regina Elisabetta, Harry e Meghan non avranno più diritto al titolo di «Altezza Reale» né ai soldi pubblici. La coppia, che pochi giorni fa ha deciso di «dimettersi» dalla famiglia reale britannica, manterrà come unico titolo quello di Duchi di Sussex. Inoltre, i due, che dalla prossima primavera non percepiranno più tasse, dovranno restituire i 2,4 milioni di sterline spesi per ristrutturare Frogmore Cottage (ve lo abbiamo raccontato qui). Ma, nel corso della giornata di ... Leggi la notizia su vanityfair

