Hachiko Il tuo migliore amico film stasera in tv 19 gennaio: cast, trama, streaming (Di domenica 19 gennaio 2020) Hachiko Il tuo migliore amico è il film stasera in tv domenica 19 gennaio 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Hachiko Il tuo migliore amico film stasera in tv: cast La regia è di Lasse Hallstrom. Il cast è composto da Richard Gere, Joan Allen, Jason Alexander, Cary-Hiroyuki Tagawa, Erick Avari, Davenia McFadden, Sarah Roemer, Kevin DeCoste, Robbie Sublett, Donna Sorbello, Tora Hallstrom, Bates Wilder, Denece Ryland. Hachiko Il tuo migliore amico film stasera in tv: trama Una fiaba che racconta la commovente fedeltà del cane Hachiko che accompagnava ogni giorno il suo padrone alla stazione e, lì, aspettava che la sera rientrasse. Quando il padrone muore, Hachiko non smette di aspettarlo nello stesso luogo. La storia commuove tutti, facendolo ... Leggi la notizia su cubemagazine

