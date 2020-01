Guida Tv Lunedì 20 gennaio (Di domenica 19 gennaio 2020) Guida Tv Lunedì 20 gennaio Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:30 La Guerra è finita 1×02 (qui le anticipazioni) Rai 2 ore 21:20 9-1-1 2×04-05-06 1a Tv Free (qui le anticipazioni) Rai 3 ore 21:20 Presadiretta – Vite a domicilio Canale 5 ore 21:40 Grande Fratello Vip 4 Italia 1 ore 21:20 I Mercenari 2 Rete 4 ore 21:25 Quarta repubblica La7 ore 21:15 Eden un pianeta da salvare Tv8 ore 21:25 Rocky Nove ore ore 21:30 Little Big Italy 1a Tv Sky Cinema Uno ore 21:15 I Delitti del BarLume – Ritorno a Pineta (qui le anticipazioni) Rai Premium prima e seconda serata omaggio a Federico Fellini (qui la programmazione) Prima giornata di Cine34 (qui la programmazione) National Geographic ore 20:55 Bear Grylls Celebrity Edition (qui le anticipazioni) Premium Crime ore 21:15 Prodigal Son 1×01 1a Tv (qui la recensione) Serie e Film in Tv Guida Tv ... dituttounpop

