Guida Streaming 20-26 gennaio, film e serie tv: Prodigal Son, Le Terrificanti Avventure di Sabrina e Picard (Di domenica 19 gennaio 2020) Quali novità ci aspettano in Streaming in Italia nella settimana dal 20 al 26 gennaio? Grandi e attesi ritorni come Le Terrificanti Avventure di Sabrina e gli ultimi episodi di The Ranch, ma soprattutto interessanti novità inedite come Prodigal Son, Star Trek: Picard e il film Il Cardellino disponibile per una settimana tra gli Infinity Premiere.Ma Streaming è anche spesso sinonimo di catalogo, con film, serie tv e show che proseguono la propria corsa da Italia's Got Talent a Il Cantante Mascherato e il Grande Fratello Vip con clip e puntate sempre disponibili sulle rispettive piattaforme. Su Amazon inoltre in questi giorni sono state caricate le prime quattro stagioni di Chicago Fire e Chicago PD mentre su Now Tv è arrivata Rome, l'antica Roma riletta da HBO. Show di ogni genere su DPlay e nella sua versione a pagamento DPlay Plus dove in anteprima si trovano le puntate inedite di ... Leggi la notizia su blogo

