Grosseto: bomba d’aereo della seconda guerra mondiale rimossa dagli artificieri (Di domenica 19 gennaio 2020) Le operazioni si sono concluse senza problemi e le 380 persone evacuate, che risiedono a meno di 1800 metri di distanza dal luogo della brillatura, sono rientrate nelle loro abitazioni. Gli artificieri di Piacenza, già da stamani avevano messo in sicurezza l'ordigno e trasportato in un terreno dove era stata preparata una buca per farlo detonare Leggi la notizia su firenzepost

