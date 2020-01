Gregoretti | Salvini vuole il processo | “Senatori leghisti votino sì”

Vittorio Feltri sul caso Gregoretti : "Processano Matteo Salvini per disperazione di genere elettorale" : Domani Matteo Salvini sarà giudicato dalla giunta parlamentare che dovrà decidere se costui vada processato per aver impedito alla nave Gregoretti di vomitarci addosso un carico di immigrati raccattati in mare. Però i partiti di maggioranza non sono d'accordo sui tempi del procedimento: avrebbero pr

Gregoretti - Salvini ad Affaritaliani "Anche Conte e Di Maio a processo" : "Conte e Di Maio sapevano tutto, a processo anche loro". Con queste parole il segretario della Lega Matteo Salvini ha risposto alla domanda di Affaritaliani.it se sul caso Gregoretti chiamerà a testimoniare, in caso di processo, anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro... Segui su Affaritaliani.it

Gregoretti - Salvini : “È una barzelletta. Chiederò ai senatori della Lega di mandarmi a processo. I giudici? Non rompano le scatole a chi lavora” : “Domani il Senato, la Giunta per le immunità eccetera…decide se devo andare a processo perché sono un criminale o se ho agito da ministro bloccando gli sbarchi perché era mio dovere. Io ci ho ragionato e sono arrivato a una decisione perché è una barzelletta che va avanti dall’anno scorso: Chiederò domani a chi deve votare e quindi anche ai senatori della Lega di votare per mandarmi al processo, portatemi in tribunale e la ...

