Grande successo per l’open day delle scuole superiori “Villaggio dei ragazzi” (Di domenica 19 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMaddaloni (Ce) – Questa la dichiarazione del Commissario Straordinario della Fondazione Villaggio dei Ragazzi, Felicio De Luca, a margine della conclusione dell’open Day svoltosi stamane nella sede storica dell’Ente calatino. “Sono molto soddisfatto della Grande partecipazione delle famiglie, che hanno potuto constatare i punti di forza delle nostre scuole: l’accoglienza, la didattica innovativa, l’inclusione, l’innovazione laboratoriale e l’attenzione alla formazione umana e scolastica degli studenti. Ciò mi conforta e rafforza il mio impegno nello svolgimento del compito che mi è stato affidato: traghettare questa meravigliosa Opera, definitivamente e in tempi brevi, verso un porto sicuro”. Un evento, dunque, perfettamente riuscito, quello organizzato dall’Ente calatino, che ha riaperto le sue porte al pubblico per ricevere gli studenti delle terze ... Leggi la notizia su anteprima24

