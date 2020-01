Grande Fratello Vip: Paola Barale contro Alfonso Signorini (Di domenica 19 gennaio 2020) Paola Barale, nelle scorse ore, sul proprio account Instagram, è intervenuta, a modo suo, sulla cacciata di Salvo Veneziano dalla casa del 'Grande Fratello Vip' per le uscite infelici contro Paola Di Benedetto e soprattutto Elisa De Panicis, neo eliminata dal gioco.Grande Fratello Vip: Paola Barale contro Alfonso Signorini 19 gennaio 2020 01:49. Leggi la notizia su blogo

berlusconi : ???? Grande fratello fiscale? Sono inutili vessazioni nei confronti dei cittadini, trattati come sudditi, per i quali… - GrandeFratello : Buon compleanno Ivan!?? Segui in diretta su #MediasetPlay o su #MediasetExtra (Canale 55) la festa che Grande Frate… - GrandeFratello : Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna… -