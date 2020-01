Grande Fratello Vip 2020, Ivan Gonzalez bacia Antonella Elia (video) (Di domenica 19 gennaio 2020) La scorsa notte, Ivan Gonzalez, protagonista della quarta edizione del 'Grande Fratello Vip 2020', si è lasciato andare, con Barbara Alberti ad alcune considerazioni personali sulle donne della casa. Il modello spagnolo ha espresso la propria preferenza su una delle due ragazze più corteggiate della casa:Grande Fratello Vip 2020, Ivan Gonzalez bacia Antonella Elia (video) 19 gennaio 2020 19:16. Leggi la notizia su blogo

berlusconi : ???? Grande fratello fiscale? Sono inutili vessazioni nei confronti dei cittadini, trattati come sudditi, per i quali… - GrandeFratello : Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna… - trash_italiano : Non ci siamo mai sbagliati su quell'essere. Lo schifo lo avevamo già visto al Grande Fratello. #DomenicaLive -