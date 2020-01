Gorizia, rissa nel centro per rimpatri di Gradisca: muore migrante di 20 anni. Il sindaco: “Da giorni temevamo il peggio” (Di domenica 19 gennaio 2020) “Temevamo il peggio, visti i precedenti, e purtroppo non è passato molto tempo dall’avverarsi di un fatto così tragico“. Per la sindaca di Gradisca d’Isonzo (Gorizia), Linda Tomasinsig è stata quasi una morte annunciata quella di un giovane georgiano di 20 anni che si trovava nel centro di permanenza per rimpatri riaperto per effetto del decreto sicurezza firmato dall’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Piccolo, il migrante, nella struttura in attesa di espulsione perché in Italia senza documenti in regola, sarebbe rimasto coinvolto in un pestaggio avvenuto lo scorso 14 gennaio riportando della gravi lesioni tali da dover essere ricoverato in ospedale da cui dopo poco era stato dimesso. Quindi, arrestato e portato in carcere per poi ritornare al Cpr. Qui le sue condizioni si sono aggravate ed è stato ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

