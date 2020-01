Golf, PGA Tour 2020: Francesco Molinari non supera il taglio all’American Express. Scheffler e Landry si dividono il comando (Di domenica 19 gennaio 2020) Si conclude senza gloria l’avventura di Francesco Molinari nel suo American Express a La Quinta, in California. Il torinese, infatti, non riesce a superare il taglio, eccezionalmente al terzo giro, di questo torneo del PGA Tour 2020, terminando al 138° posto da solo, pari con il par sia nel giro che nel torneo, molto lontano dalla quota che gli avrebbe consentito di giocare nell’ultima giornata. Tutta la top 5 è composta da americani. Al comando del torneo, con -21, ci sono Scottie Scheffler e Andrew Landry, che hanno girato l’uno sullo Stadium Course e l’altro sul Nicklaus Tournament Course. Terzo a quattro colpi è il leader di ieri Rickie Fowler (Stadium), davanti a Ryan Moore (Stadium) e Chase Seiffert (Nicklaus), a -16. Sesta posizione a -15 per un altro statunitense, Andrew Putnam (Stadium) assieme al messicano Abraham Ancer (Stadium) e al danese Sebastian ... Leggi la notizia su oasport

