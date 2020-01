Golf: Lee Westwood torna alla vittoria dopo oltre un anno, suo l’Abu Dhabi HSBC Championship 2020. Calo di Laporta, 17° (Di domenica 19 gennaio 2020) Lee Westwood: semplicemente immortale. A 46 anni, l’inglese che ha segnato un’era del Golf, tra i più forti di sempre a non aver mai fatto suo un Major, coglie il suo 44° successo da professionista, il 25° sull’European Tour, oltre che il secondo in eventi delle Rolex Series. “Westy” vince con pieno merito l’Abu Dhabi HSBC Championship, conservando di esperienza la leadership conquistata nel terzo giro con un ultimo giro da 67 colpi (-5, sei birdie e un bogey). Questa vittoria porterà Westwood al numero 29 dell’OWGR da domani, per un balzo di ben 34 posizioni. Al secondo posto si classifica un terzetto formato da altri due inglesi, Tommy Fleetwood e Matthew Fitzpatrick, e dal francese Victor Perez, tutti a -17, dunque a due colpi dal vincitore. In particolare, per arrivare tanto in alto Perez e Fleetwood sfoderano un -9 di giornata che si ... Leggi la notizia su oasport

