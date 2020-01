Gli insulti choc alla famiglia di Salvo Veneziano: "Malati e maniaci, crepate" - (Di domenica 19 gennaio 2020) Luca Sablone Le vergognose minacce alla famiglia dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip: "Siete una razza di m..., Salvo non la passerà liscia" insulti e minacce choc rivolte alla famiglia di Salvo Veneziano. Questa la triste realtà denunciata negli studi di Domenica Live, dove è stata sollevata la questione assolutamente da condannare. A parlare è Giusy, la moglie dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip squalificato per aver assunto un comportamento ritenuto inadeguato nei confronti delle donne: "Ho parlato con la psicologa del Grande Fratello che mi ha detto che dovevo stargli vicina. Ho cercato di essere più morbida, proprio perché mi avevano detto aiutalo, ma lui ha percepito la mia freddezza". La donna ha condannato quanto detto dal marito, ma ha precisato: "Non condivido quello che ha fatto, ovviamente. Nella vita in generale è più facile additare una persona ... ilgiornale

