Gli amici lo trovano senza vita in un’azienda agricola: “Morte assurda” (Di domenica 19 gennaio 2020) Il corpo di un operaio 51enne è stato trovato esanime da alcuni colleghi: immediato l’allarme e l’intervento dei soccorsi. E’ successo a Castenedolo (Brescia). Le morti sul lavoro in Lombardia non accennano a fermarsi. Un’altra vittima si deve registrare nella provincia di Brescia, a Castenedolo. Un operaio di 51 anni, Lal Manohar, dipendente di un’azienda … L'articolo Gli amici lo trovano senza vita in un’azienda agricola: “Morte assurda” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

matteosalvinimi : #Maranello, ci siamo quasi! Anche gli Amici che non sono con noi in piazza possono seguirci in diretta, dalle 15, s… - AmiciUfficiale : .@NaliOfficial ci ha davvero conquistato nella puntata di oggi e gli amici di @WittyTV non si sono fatti scappare l… - LegaSalvini : #Borgonzoni #Maranello: Le aziende aspettano per mesi, per anni i soldi che gli spettano dalla Regione. Nessuno lo… -