Giuseppe Conte prepara il salvagente per il dopo Emilia Romagna | 400 poltrone per tenere

Giuseppe Conte trasforma il bonus 80 euro di Matteo Renzi : cosa cambia con il governo giallorosso : Il premier Giuseppe Conte ha annunciato con grande entusiasmo che il taglio del cuneo fiscale sta iniziando a prendere forma e potrebbe approdare in Consiglio dei Ministri già alla fine di gennaio. La promessa del governo è di mettere fino a 100 euro in più nella busta paga di circa 16 milioni di la

Giuseppe Conte pronto a incontrare le Sardine : «Per loro nutro simpatia e rispetto» : Quando mancano otto giorni alle elezioni regionali in Emilia Romagna alcune dichiarazioni del premier Giuseppe Conte aprono scenari fin qui impensabili. Il premier, infatti, si è detto pronto a incontrare una delegazione delle Sardine, il movimento nato a Bologna per contrastare l’ascesa al potere di Matteo Salvini, qualora lo volessero. «Per loro nutro simpatia e rispetto. Se dovessero chiedermi un incontro mi confronterei volentieri con ...

Sardine e Giuseppe Conte - Santori conferma : "Incontro vicino". Premier a rapporto : gli dettano il programma : Conte vuole incontrare le "Sardine", i pescetti sono disponibili a parlare col Premier, ma solo dopo il 26 gennaio, possibile d-day per il governo giallorosso. Siamo arrivati a tanto. Nei giorni scorsi lo staff del presidente del Consiglio ha contattato quello dei giovani antisalviniani per tastare

Il messaggio delle Sardine a Giuseppe Conte. Santori : "Sarebbe bello potersi incontrare" : Un incontro tra le Sardine e il premier? Per il loro fondatore, Mattia Santori, i tempi sono maturi: “Credo che siamo sempre più vicini al momento in cui sarebbe bello potersi finalmente incontrare”. Nei giorni scorsi ad accennare a una disponibilità del movimento a incontrare il presidente del Consiglio era stata Giulia Trappoloni, organizzatrice dell’evento delle Sardine in programma a Bologna per il 19 ...

Giuseppe Conte - il retroscena dopo la sentenza sul referendum : "Ora saltano tutti i vincoli tra i partiti" : "Ora saltano tutti i vincoli tra e dentro i partiti". Il retroscena del Corriere della Sera firmato da Francesco Verderami conferma e anzi anticipa il giudizio già espresso da Paolo Becchi prima del verdetto sul referendum elettorale. Il primo effetto della bocciatura della Corte costituzionale alla

Giuseppe Conte bussa alle porte delle Sardine : Lo staff del premier ha sondato la possibilità di un incontro con il movimento. Sul sito dell'Espresso, ogni giorno una puntata de "Il Paese delle Sardine": diario di viaggio con in anteprima notizie, eventi, storie e retroscena Sardine, da Marracash ai Subsonica: ecco la scaletta del concerto di Bologna in anteprima "

Come è andata la visita di Giuseppe Conte ad Algeri : No all'invio di altre armi e altri militari, sì al dialogo e al confronto Come unici veri strumenti per risolvere la crisi libica. Nella sua visita ad Algeri, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte rivendica "l'intensa azione diplomatica" dell'Italia e si dice "favorevole" all'ipotesi che sarà "Contemplata" a Berlino di portare in Libia un contingente di interposizione di pace europea, "ma dobbiamo confrontarci e discutere e ...

Sondaggio Ixé - Giorgia Meloni sorpassa Matteo Salvini e punta Giuseppe Conte nella classifica della fiducia : L'ultimo Sondaggio Ixé realizzato per Cartabianca avrà fatto sicuramente piacere a Giorgia Meloni, essendosi ritrovata al secondo posto per tasso di fiducia nei leader politici. Al primo rimane sempre il premier Giuseppe Conte, che però cala leggermente al 39%. Alle sue spalle sale al 34% la preside

Giuseppe Conte - Libia “importante un cessate il fuoco sostanziale” : Giuseppe Conte, Libia “importante un cessate il fuoco sostanziale” Oltre alla campagna elettorale in Emilia-Romagna e Calabria (che entra nel vivo), la due giorni di riflessione del Partito Democratico a Rieti (con Franceschini e Zingaretti che dettano la linea) e i nodi irrisolti su prescrizione e autostrade, c’è un tema di estrema attualità che tiene banco: la delicata situazione politica in Libia. Ci si avvicina all’importante ...

Crisi libica - Giuseppe Conte : “L’Italia non alimenterà il conflitto armato” : Giuseppe Conte non è preoccupato per la mancata firma della tregua del generale Haftar, quanto piuttosto dei soldati italiani che stanno vivendo la Crisi libica di questi mesi. Infatti, secondo il premier la cosa più importante è un “cessate il fuoco sostanziale”, come ha spiegato al termine del vertice di maggioranza di martedì. “Ho incontrato più volte Haftar – ha aggiunto Conte -. Allorché mi informò della iniziativa ...

Giuseppe Conte : “Potremmo mandare altri soldati in Libia” : Una dichiarazione di Giuseppe Conte delle ultime ore sta facendo molto discutere: il Premier ha avanzato l’ipotesi di mandare altri soldati italiani in Libia. Il premier Giuseppe Conte, al Cairo, dopo l’incontro con il presidente egiziano, Abd al Fattah al Sisi ha fatto una dichiarazione importante che sta facendo molto discutere sulla possibilità di invio […] L'articolo Giuseppe Conte: “Potremmo mandare altri soldati in ...

Salvini su Giuseppe Conte “Mi fa un’immensa tristezza - sta sacrificando la sua dignità per una poltrona!” : Una lunga intervista del Premier ha agitato gli animi tra maggioranza e opposizione in particolare tra lo stesso Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e il leader della Lega, Matteo Salvini. Il Premier ha parlato del caso della Nave Gregoretti: “Tutta la fase decisionale riguardante lo sbarco della Nave Gregoretti è stata gestita dall’allora ministro dell’Interno, che l’ha anche rivendicata, come attestano le ...

Giuseppe Conte sul taglio dei parlamentari : “La Lega ha cambiato idea” : Il Presidente del Consiglio porta alla luce il dietrofront del partito leghista. “Chi vuole il referendum prima sosteneva questa riforma”, dichiara Giuseppe Conte. Giuseppe Conte torna a parlare di un argomento particolarmente caldo sulla scena politica italiana. A tenere banco, per quanto riguarda la politica interna, è il caso del taglio dei parlamentari. Il Presidente […] L'articolo Giuseppe Conte sul taglio dei ...

Gregoretti - Giuseppe Conte : "Pronto a risponderne". La difesa fa acqua : una colossale ingenuità? : "Sono pronto a risponderne". Giuseppe Conte, intervistato dal Corriere della Sera, affronta anche il caso Gregoretti ma lo fa a modo suo, scaricando tutto sulle spalle dell'unico che rischia il processo, l'allora ministro degli Interni Matteo Salvini, ma provando a fare la voce grossa dalla cattedra