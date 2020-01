Giovane mamma lascia le sue due bimbe di uno e due anni nella vasca da bagno la piccola muore annegata, la donna si giustifica dicendo che si era allontanata per fumare (Di domenica 19 gennaio 2020) Nel Tennessee negli Stati Uniti d’America una donna ha commesso un errore gravissimo. La donna che si chiama Louise Leonardo ha 32 anni ed è stata la causa della morte della figlia di soli 11 mesi. La donna è stata fermata dalla polizia locale e ha raccontato quanto accaduto. La Giovane madre voleva fare il bagnetto alle sue due piccole figlie di 11 mesi e due anni. Ma a un certo punto ha pensato di lasciare sole le piccole per andare a fumare. Al ritorno ha trovato la piccola Aiden di 11 mesi che galleggiava in acqua nella vasca da bagno. La donna ha tentato in tutti i modi di soccorrere la piccola ma non è riuscita a rianimarla. Ha subito chiamato i soccorsi che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola. Il terribile evento è stato reso noto dal Daily Mail. La donna è in stato di fermo con l’accusa di abbandono di minori. La donna ha ... Leggi la notizia su baritalianews

