Giovane capotreno insultata e picchiata da un passeggero senza biglietto (Di domenica 19 gennaio 2020) Giovane capotreno insultata e picchiata da un passeggero senza biglietto A Brianza, una Giovane capotreno (25 anni) è stata insultata e aggredita da un passeggero che viaggiava senza titolo di viaggio. L’aggressore, un italiano di mezza età, ha riempito di pugni la capotreno sotto l’occhio indifferente degli altri passeggeri: nessuno è intervenuto in difesa della donna. L’aggressione è avvenuta a bordo di un convoglio all’altezza di Seregno (Brianza), partito da Como San Giovanni e diretto a Rho (Milano). capotreno aggredito: l’indifferenza degli altri passeggeri La capotreno aveva invitato l’uomo di mezza età a sedersi in maniera consona, senza occupare diversi posti a sedere (come invece stava facendo, essendosi sdraiato su diversi sedili), ma l’uomo si è rifiutato di obbedire. A quel punto, la capotreno 25enne ha richiesto il biglietto del ... Leggi la notizia su tpi

