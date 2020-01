Giorgia Meloni: “No a alleanze strane con Renzi, si a governo con la Lega patto solido e vincente” (Di domenica 19 gennaio 2020) A Sky Tg24 Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ha parlato di possibili nuove alleanze e del rapporto con la Lega e con Matteo Salvini. Giorgia Meloni, sulla possibilità di una alleanza con Matteo Renzi per governare insieme è stata categorica: “Il mio unico perimetro di alleanze e di governo è il campo del centrodestra e non sarei, quindi, disponibile ad allearmi con Renzi. Ma per come la vedo io credo che potrebbe non esserci il partito di Renzi nella prossima legislatura. Secondo me non arriverà allo sbarramento”. La Meloni ha anche parlato della legge elettorale che sta per essere varata dalla maggioranza di governo del centrosinistra e del M5S: “L’unico modo per aiutare l’Italia è avere un sistema elettorale che consenta a chi arriva primo, in un sistema di coalizioni e di alleanze, di avere i numeri per poter governare per cinque anni. Il ... Leggi la notizia su baritalianews

