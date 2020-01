Giorgia Meloni e Matteo Salvini, il proporzionale aumenta la competizione: ma i veri litigi sono a sinistra (Di domenica 19 gennaio 2020) Giorgia Meloni ha più volte ribadito il concetto che Fratelli d'Italia e Lega non sono lo stesso partito, ma sono perfettamente compatibili e quindi l'alleanza non è in discussione. Lo scenario potrebbe però cambiare con la sentenza della Consulta che ha respinto il maggioritario e lasciato campo li liberoquotidiano

71_cristiana : @Alma56688072 @matteosalvinimi Se per prepotenza intendi la lotta per avere i porti chiusi sono d’accordo!! Sono pe… - mixc7 : RT @luisellacost: Ecco la 'pietra dello scandalo': la mia lettera a Giorgia Meloni. - ragazzodimatera : RT @luisellacost: Ecco la 'pietra dello scandalo': la mia lettera a Giorgia Meloni. -