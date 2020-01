GF Vip, la rivelazione di Ivan: “Ho scoperto che mia sorella è mia madre” (Di domenica 19 gennaio 2020) Ivan Gonzalez al Grande Fratello Vip 2020 si è confidato con la scrittrice Barbara Alberti. Ha parlato della sua famiglia, svelando un particolare che non era mai venuto fuori fino ad oggi. Un dettaglio che è venuto fuori dopo che l’ex tronista ha avuto un duro scontro con Paola Caruso Dove ha anche parlato di suo padre che è sparito subito dopo la sua nascita, ricomparendo poi nella sua vita nel giorno del suo diciottesimo compleanno, le sue parole a riguardo sono state queste: “Il mio vero padre è sparito quando sono nato. Dopo l’ho visto due volte. I miei nonni sono meravigliosi, ma mi è mancato avere un padre. (Continua…) Non so perché ma mi sento colpevole di questa cosa. Lui è tornato da me quando avevo 18 anni, ma io non ho fatto niente per creare un bel rapporto con lui. Quando ho compiuto 18 anni, è venuto a casa di mia nonna. Qualcuno ha aperto e ha ... Leggi la notizia su howtodofor

infoitcultura : Grande Fratello Vip 2020, Rita Rusic e Andrea Denver: amore prima di entrare nella Casa. La rivelazione - infoitcultura : ‘Gf Vip 4’, Adriana Volpe colpisce e affonda la Rai: la scioccante rivelazione in diretta -