Genoa Roma 1-3: cronaca e tabellino (Di domenica 19 gennaio 2020) Allo Stadio Ferraris, la 20ª giornata di Serie A 2019/20 tra Genoa e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live (Alessio Eremita, inviato a Genova) – La Roma strappa tre punti preziosi al Genoa in chiave europea grazie a un netto 3-1. Pandev tiene vivi i rossoblù con un gol allo scadere del primo tempo, accorciando il doppio svantaggio dovuto alla rete di Under e all’autogol di Biraschi. Nella ripresa la trama non cambia e Dzeko, complice un errore di Perin, pone in cassaforte il risultato. Roma quarta in classifica, in attesa dell’Atalanta. Genoa penultimo, con uno sguardo alla Spal. Sintesi Genoa Roma 1-3 MOVIOLA 94′ Tiro Barreca – Il terzino del Genoa calcia di prima intenzione e impegna Pau Lopez in tuffo 75′ Gol Dzeko – Disimpegno errato di Perin, Pellegrini serve un assist al bacio per Dzeko che si libera della ... calcionews24

