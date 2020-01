Genoa Roma 1-2 LIVE: squadre negli spogliatoi INTERVALLO (Di domenica 19 gennaio 2020) Allo Stadio Ferraris, la 20ª giornata di Serie A 2019/20 tra Genoa e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Alessio Eremita, inviato a Genova) – Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, Genoa e Roma si affrontano nel match valido per la 20ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Genoa Roma 1-2 MOVIOLA 45′ Gol Pandev – Il macedone sfrutta un lancio lungo per superare Pau Lopez con un pallonetto 44′ Autogol Biraschi – Cross dal fondo di Spinazzola e deviazione sfortunata del capitano del Genoa, che inganna Perin e garantisce il raddoppio alla Roma 39′ Tiro Pellegrini – Il centrocampista della Roma cerca fortuna su punizione, la traiettoria del pallone sorvola la traversa di poco 35′ Tiro Ghiglione – Scambio in velocità tra Sturaro e Pandev, il macedone mette un pallone ... Leggi la notizia su calcionews24

