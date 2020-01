Garanzini: la figura barbina di Lega e Figc che hanno dimenticato di celebrare Anastasi (Di domenica 19 gennaio 2020) Su La Stampa, Gigi Garanzini scrive con amarezza sul mancato ricordo, ieri, sui campi di Serie A, di Pietro Anastasi. Il campione di Juve e Inter è scomparso a 71 anni venerdì. Il figlio, ieri, ha raccontato che era malato, oltre che di tumore, anche di Sla. Solo i suoi club storici, oggi, lo ricorderanno in campo. Juve e Inter porteranno il lutto al braccio e osserveranno un minuto di silenzio. Lo stesso farà la Nazionale, in occasione della prima sua partita, il prossimo 27 marzo a Wembley. Scrive Garanzini: “Saranno passati più di due mesi, ma quel minuto di silenzio nel nuovo tempio di Wembley varrà i brividi di commozione che tutti avremmo pensato di avvertire ieri sottopelle. Ieri il povero Anastasi nessuno se l’è filato. E si sono giocate tre partite, Lazio-Sampdoria, Sassuolo-Torino e Napoli-Fiorentina senza che a nessuno venisse in mente di rendere omaggio alla fresca ... Leggi la notizia su ilnapolista

