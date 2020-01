Gabriel Garko si confessa: “Sono stato molestato da un uomo quando avevo 16 anni” (Di domenica 19 gennaio 2020) Gabriel Garko si confessa: “Sono stato molestato da un uomo quando avevo 16 anni” “Quell’episodio non l’ho voluto raccontare per fare la vittima perché immagino sia successo un po’ a tutti… Sono andato avanti per la mia strada. Io all’epoca avevo 16 anni, lui aveva 40 anni, era sposato con figli”. È una delle confessioni di Gabriel Garko, ospite nel salotto di Pierluigi Diaco a “Io e te di notte”, trasmissione in onda su Rai 1. Confessione rispetto a una molestia subita quando l’ex modello e attore – che oggi ha scritto un libro dal titolo Andata e ritorno in cui racconta sé stesso, la sua vita, la sua carriera e le difficoltà del suo percorso – era solo un adolescente, un giovane 16enne. “Io nel libro l’ho voluto scrivere perché si tende a mettere un po’ al sicuro le persone sposate con figli perché ... Leggi la notizia su tpi

