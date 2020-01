Frodi sulla pasta: come i grandi marchi ci hanno ingannato (Di domenica 19 gennaio 2020) In Italia arriva l’allerta Frodi sulla pasta. Ad essere coinvolte sono grandi catene di supermercati molto note e stimate da Nord a Sud dello stivale pasta (Fonte: Pixabay) Chi se lo aspettava! Proprio in Italia, nel nostro territorio, patria della pasta per eccellenza, si parla di allerta Frodi sulla pasta. come hanno fatto ad imbrogliarci? E soprattutto, da dove proviene la beffa? Semplice. Si è trattato di un gioco da ragazzi. Per fortuna, che poi tutto viene a galla. L’Antitrust ha parlato di frode proprio perchè ha rilevato delle informazioni errate per quanto riguarda la provenienza di specifiche materie prime utilizzate per la lavorazione e, dunque, per la realizzazione del nostro tanto amato primo piatto. Leggi anche -> Quando l’acqua di cottura della pasta diventa un toccasana per i tuoi capelli pasta: chi è coinvolto nella ... Leggi la notizia su chenews

GOLDRAKE_AVANTI : Frodi delle grandi catene distributrici, sulla pasta alimentare. - winetaste01 : Allerta frodi sulla pasta | siamo stati ingannati da diverse ditte - claudiopanarel7 : @HelpConsumatori @consumatori @MovConsumatori Attivatevi con gli Avvocati a tutela dei consumatori con una serie di… -