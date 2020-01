Freddo record nel Canada Occidentale, gelo e grande nevicata a Vancouver (Di domenica 19 gennaio 2020) CRONACHE METEO: come era nelle previsioni, la grande massa di aria artica presente sull'Alaska e sul Canada nord Occidentale si è mossa lentamente verso sud, portando numerosi record di Freddo sulle zone canadesi sud-occidentali. Il Freddo è stato straordinario a Chilcotin, un altopiano situato nella zona interna della Columbia Britannica, dove si sono registrati -48,5°C lo scorso 14 gennaio, superando un record di -43,4°C toccato nel 2005. Il giorno successivo, sono state 10 le città che hanno raggiunto il proprio record storico di Freddo, tra le quali Quesnell che, con una minima di -41,9°, ha battuto un record di -41,1° che risaliva al 1916 (record per ogni mese degli ultimi 110 anni). Un termometro a mercurio esposto all'aria libera e non in condizioni ufficialmente riconosciute (dovrebbe essere posto all'interno di una capannina meteorologica) ha misurato -51°C. Si ... Leggi la notizia su meteogiornale

