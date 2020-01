Francesco Facchinetti, il dramma familiare: “Un anno senza vedere papà” (Di domenica 19 gennaio 2020) Francesco Facchinetti ricorda la sofferenza provata dopo la separazione dei genitori, Roby Facchinetti e Rosaria Longoni Francesco Facchinetti conosce bene quanto assistere alla separazione dei propri genitori sia un evento traumatico, specialmente in tenera età. Lo sgretolarsi delle certezze, la routine quotidiana stravolta, le piccole cose che vengono improvvisamente a mancare. Nel corso dell’intervista rilasciata da Caterina Balivo negli studi di Vieni da Me, il figlio di Roby e Rosaria Longoni ha ripercorso i brutti momenti attraversati in seguito alla rottura tra mamma e papà. Francesco Facchinetti ospite fra l’altro oggi pomeriggio a Domenica In per commentare il prossimo Sanremo. Nel momento in cui due genitori divorziano – ha spiegato – un bambino non capisce le ragioni. Lui aveva compiuto 6 anni. Un giorno, a dieci anni, ha colto la palla al balzo e parlato con il padre. ... Leggi la notizia su kontrokultura

