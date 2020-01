Forte terremoto in Grecia, epicentro a Cefalonia [DATI e MAPPE] (Di domenica 19 gennaio 2020) Una scossa di terremoto magnitudo 5 è stata registrata alle 03:52 ora italiana sull’isola greca di Cefalonia: secondo il centro Euro-Mediterraneo, il sisma ha avuto ipocentro a circa 5 km di profondità ed epicentro a 6 km est da Valsamáta. Non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose.L'articolo Forte terremoto in Grecia, epicentro a Cefalonia DATI e MAPPE Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

