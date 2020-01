FORMAZIONI Milan Udinese: torna Donnarumma tra i pali, Okaka-Lasagna per Gotti (Di domenica 19 gennaio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Milan Udinese Ecco gli schieramenti ufficiali di Milan-Udinese, match valido per la 20ª giornata di Serie A 2019/2020. torna Gigio Donnarumma in porta, mentre è confermata il tandemi formato da Ibrahimovic-Leao dal primo minuto. Gotti punta sulla coppia Okaka-Lasagna. Milan (4-4-2): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Bonaventura; Ibrahimovic, Leao. Udinese (3-5-2): Musso; Ekong, Becao, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna.​ Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

