FORMAZIONI Brescia Cagliari: out Balotelli, Donnarumma dall’inizio (Di domenica 19 gennaio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Brescia Cagliari Ecco gli schieramenti ufficiali di Brescia-Cagliari, match valido per la 20ª giornata di Serie A 2019/2020. Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mangraviti; Ndoj, Tonali, Romulo; Spalek; Donnarumma, Torregrossa. All. Corini. Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Maran. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

