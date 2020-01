FORMAZIONI Bologna Verona: Santander e Zaccagni del primo minuto (Di domenica 19 gennaio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Bologna Verona Ecco gli schieramenti ufficiali di Bologna-Hellas Verona, match valido per la 20ª giornata di Serie A 2019/2020. Bologna (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Mbaye; Dominguez, Schouten, Soriano; Orsolini, Santander, Sansone. All. Mihajlovic. Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

