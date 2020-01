Fontana di Piazza Salerno Capitale: galleggiano rifiuti nell’acqua stagnante (Di domenica 19 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – A distanza di pochi mesi dall’ultimo intervento di bonifica, non c’è pace per la Fontana che sfocia in Piazza Salerno Capitale, l’area sulla quale affaccia uno degli alberghi più importanti del comune capoluogo ed incrocio strategico viario tra la Lungoirno e l’asse principale cittadino, a pochi passi dalla stazione ferroviaria. La Fontana monumentate disegnata da Oriol Bohigas era, nelle intenzioni del progettista, un biglietto d’ingresso della città, ma nel corso degli anni è finita per diventare un ricettacolo di rifiuti dove, come mostrano le immagini, bottiglie di plastica ed altro galleggiano in laghetti di acqua stagnante. Il fenomeno torna a ripetersi ciclicamente subito dopo ogni intervento di pulizia effettuato dal Comune di Salerno che nel settembre 2018, si era impegnato in progetto di riqualificazione della ... Leggi la notizia su anteprima24

virginiaraggi : Oggi siamo a Fontana di Trevi. Abbiamo restituito questa piazza come altre piazze storiche di @Roma alla libera fru… - Marranna57 : RT @TucciTuccio: Parla Franco Freda, condannato per una serie di attentati esplosivi e assolto 'per mancanza di prove' dall'accusa di aver… - AndreaMaggi_ : Eppure, dopo l'arrivo degli infermieri, un appuntato di fiducia dei capi s'infila nell'ambulanza con il ferito grav… -