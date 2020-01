Fonseca su Spinazzola: «Ha giocato poco. Vediamo» – VIDEO (Di domenica 19 gennaio 2020) Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Roma contro il Genoa a Marassi. Le sue parole Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Roma contro il Genoa. Le parole del tecnico giallorosso su Leonardo Spinazzola. «Spinazzola al posto di Kolarov? Non ho pensato alla prossima partita. Ci penserò dopo questa conferenza stampa. Vediamo. Devo dire che non è facile fare due partite di fila per chi gioca poco. Vediamo domani.» Leggi su Calcionews24.com calcionews24

