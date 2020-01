Fognini-Opelka in tv, orario Australian Open 2020: programma, streaming 20 gennaio (Di domenica 19 gennaio 2020) Questa notte Fabio Fognini, testa di serie numero 12 nel torneo di singolare maschile, esordirà nella 1573 Arena agli Australian Open: l’azzurro affronterà nel primo turno del primo Slam stagionale lo statunitense Reilly Opelka. Il match si giocherà domani, lunedì 20 gennaio, e sarà il secondo a partire dall’1.00 italiana. Tutti gli Australian Open 2020 verranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’intero torneo di Melbourne. Di seguito il programma completo della sfida in programma lunedì 20 gennaio, secondo match dall’1.00 italiana. COME SEGUIRE LIVE Fognini-Opelka Lunedì 20 gennaio, secondo match dall’1.00 italiana sulla 1573 Arena Fabio Fognini (Italia, 12)-Reilly Opelka (USA) Guida tv – Diretta su Eurosport Guida streaming ... Leggi la notizia su oasport

