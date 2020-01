Foggia, processo mafia: emerso un tariffario delle estorsioni (Di domenica 19 gennaio 2020) Emanuela Carucci Il processo "Decima Azione" vede alla sbarra i boss dei clan mafiosi. Oltre ai prezzi c'era anche un elenco di chi pagava le somme richieste. Da domani, nel capoluogo dauno, una task force voluta dal ministro Lamorgese Sono venticinque le condanne richieste dai giudici della direzione distrettuale antimafia di Foggia, Lidia Giorgio e Federico Perrone Capano, a carico degli imputati del processo "Decima Azione" che si sta celebrando con rito abbreviato a Bari. Nella decisione dei pubblici ministeri le pene oscillerebbero dai quattro ai diciotto anni per un totale di trecento anni. Alla sbarra, come si legge sul quotidiano locale "FoggiaToday", i vertici della mafia Foggiana (detta anche "la Società Foggiana" o "la quarta mafia", ndr) finiti in manette a novembre del 2018. Le accuse sono, a vario titolo, di associazione mafiosa, estorsioni e rapine aggravate, ... Leggi la notizia su ilgiornale

