Flora Canto Instagram, décolleté sbalorditivo esplode dal vestito: «Che spettacolo che sei» (Di domenica 19 gennaio 2020) Un nuovo scatto bollente arriva dal profilo Instagram di Flora Canto, popolare attrice di cinema ed ex volto noto di Tale e quale show, famosa anche per essere la compagna del comico Enrico Brignano. L’interprete romana, classe 1983, ha pubblicato una foto che la ritrae felice a fine serata al termine dello spettacolo Un’ora sola vi vorrei, che sta portando lei e il marito Enrico Brignano, in lungo e in largo per l’Italia. Mattatore lui, straordinaria attrice Flora Canto. Flora Canto Instagram, décolleté sbalorditivo: «Che spettacolo che sei» Flora Canto ha postato un selfie intrigante, che mette in evidenza il décolleté sbalorditivo, fasciato da un sexy abito rosso fuoco, il colore della passione. Labbra a cul-de-poule (come direbbero i francesi) per l’attrice, ex tronista di Uomini e donne, che vanta un corpo da sballo. Make up marcato e capelli super ... Leggi la notizia su urbanpost

