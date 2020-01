Fiorello: la frecciatina ad Amadeus: “Sono bello e so stare un passo indietro” (Di domenica 19 gennaio 2020) Questo articolo Fiorello: la frecciatina ad Amadeus: “Sono bello e so stare un passo indietro” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Fiorello, ospite fisso nel cast di Sanremo 2020 non ha risparmiato la simpatica frecciatina per il suo amico Amadeus. Solo qualche giorno fa è stata fatta la conferenza stampa di presentazione di alcune delle donne co-conduttrici che affiancheranno il conduttore e direttore artistico Amadeus al prossimo Festival di Sanremo. Proprio in quella occasione, lo stesso … Leggi la notizia su youmovies

Fiorello frecciatina Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Fiorello frecciatina