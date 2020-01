Fine vita, ultima udienza per Cappato e Welby sul caso Trentini. E la sentenza avrà un valore ulteriore (Di domenica 19 gennaio 2020) Il 5 febbraio si terrà a Massa l’ultima udienza del processo che vede imputati Marco Cappato e Mina Welby per l’aiuto al suicidio prestato a Davide Trentini. L’esito del processo non è scontato, nonostante la sentenza del 24 settembre 2019 della Corte Costituzionale abbia fatto venir meno l’assimilazione tra l’aiuto e l’istigazione al suicidio prevista dal codice Rocco del 1942 che, coerentemente con l’ideologia fascista che lo ispirava, non ammetteva in alcun modo la possibilità per la persona di metter Fine volontariamente e con l’aiuto di altri alla propria esistenza. Ma la sentenza della Corte ha limitato i casi in cui l’aiuto al suicidio non costituisce più reato all’ipotesi in cui “il soggetto sia tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e sia affetto da una patologia irreversibile e fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili ma sia al contempo pienamente ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

annatrieste : Io non me la sento di colpevolizzare Gattuso perché non ha messo dal primo momento Luperto centrale alla fine iss c… - ilfattoblog : Fine vita, ultima udienza per Cappato e Welby sul caso Trentini. E la sentenza avrà un valore ulteriore - Vamor711 : @nausicaa123 Io credo di si...che senso avrebbe altrimenti la vita.. nascita morte e fine? E i bimbi morti appena n… -