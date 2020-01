FIFA 20: Prediction SBC POTM Ligue 1 Dicembre (Di domenica 19 gennaio 2020) Ecco la Prediction del POTM di Ligue 1 di Dicembre! La data d’annuncio del vincitore è ancora sconosciuta ma, confrontando con i mesi passati, possiamo aspettarci la SBC mercoledì 22 o giovedì 23 . Le votazione sono ancora aperte (clicca QUI per votare). I CANDIDATI Ecco i tre candidati per il POTM di Ligue 1 … L'articolo FIFA 20: Prediction SBC POTM Ligue 1 Dicembre proviene da FUT Universe. Leggi la notizia su imiglioridififa

todotradeo : RT @FutXFan: ??PREDICTION IF Doppietta di #Casemiro. Per lui voto 8.8 e uomo partita. #AdamaTraore due assist. Protagonista ancora #TimoW… - FutXFan : ??PREDICTION IF Doppietta di #Casemiro. Per lui voto 8.8 e uomo partita. #AdamaTraore due assist. Protagonista an… -