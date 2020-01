"Fidatevi di noi" (Di domenica 19 gennaio 2020) Il successo della Conferenza di Berlino lo si vedrà domani, sul campo: in Libia. Lì si vedrà se si spara ancora oppure no. Una fonte qualificata delle trattative in corso nella capitale tedesca guarda all’obiettivo più concreto e immediato che l’assise ospitata da Angela Merkel può porsi: un cessate-il-fuoco vero e duraturo. Come arrivarci? La scommessa (grossa) è quella di sfilare Khalifa Haftar dall’abbraccio di Vladimir Putin. Con l’aiuto dell’Onu e sperando negli Usa, a Berlino la diplomazia europea tenta di rilanciarsi con un argomento per i libici: una sponda multilaterale è una garanzia per tutta la Libia. Sul tavolo anche un cambio di governo a Tripoli, ma non oggi, con un passo indietro del premier Fayez al Serraj, che infatti arriva a Berlino molto nervoso: “L’Ue è arrivata tardi ... Leggi la notizia su huffingtonpost

