Festival di Sanremo tra scandali e amarcord: i momenti “indimenticabili” (Di domenica 19 gennaio 2020) Perché Sanremo è Sanremo, nel bene e nel male. Se alla storia passano sicuramente le canzoni e i cantanti, molto del Festival di Sanremo viene filtrato anche dai ricordi dei momenti più scandalosi e provocatori avvenuti sul palco dell’Ariston: dai pancioni finti ai tentati suicidi, dalle spalle al pubblico alle scazzottate dietro le quinte. Un excursus temporale da una provocazione all’altra. Claudio Villa assente in finale: il giallo del presunto tradimento Festival di Sanremo 1955 – Uno scandalo, gridavano le pagine dei giornali, ma effettivamente nulla di tutto questo si è mai concretizzato sul palco dell’Ariston. Era il lontano 1955 e l’attenzione quell’anno ricadde interamente su Claudio Villa che proprio quell’anno, in coppia con Tullio Pane, trovò la vittoria con Buongiorno Tristezza. Uno scandalo di cui non si ha mai avuto davvero conferma: durante la 5° edizione del ... Leggi la notizia su thesocialpost

heather_parisi : “È stata scelta da me perché ha la capacità di stare vicino a un grande uomo, stando comunque un passo indietro”. A… - IlContiAndrea : Ecco i 24 brani di #Sanremo2020. Quindi 2 sono da podio (Diodato e Masini), carrellata di radiofonici Elodie, Lambo… - antoguerrera : Oggi ho ascoltato l’agghiacciante conferenza stampa di Amadeus sulle conduttrici del festival. In Inghilterra per… -