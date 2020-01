Festival di Sanremo, c’è chi inciampa e c’è chi cade (Di domenica 19 gennaio 2020) Se cadi ti rialzo. Oppure mi sdraio accanto a te, scriveva Cortazar ed è una frase che ben si confa parlando, in senso più letterale che lato, del Festival di Sanremo. Non solo musica, non solo canzoni, non solo grandi successi con o senza podio, non solamente scandali e polemiche: parlare del Festival di Sanremo significa ricordare qualsiasi evento, anche il più imbarazzante che possa essere accaduto sul palco dell’Ariston. Tra questi, come non passare in rassegna anche le cadute da quei gradini che tanto incutono terrore di edizione in edizione a conduttrici e vallette chiamate a confrontarsi con la scalinata del Festival, la più temuta dai tacchi a spillo. Il tracollo della Hunziker salvata dall’eroico Baudo Festival di Sanremo 2007 – Passando in rassegna le cadute più “clamorose” del Festival bisogna tornare indietro di qualche anno, al 2007 quando sfortunata ... Leggi la notizia su thesocialpost

