Fenomenologia delle Sardine, il ritorno a Bologna a due mesi dal primo flash mob, Santori: «Comunque vada, abbiamo già vinto» (Di domenica 19 gennaio 2020) «Un movimento progressista e popolare, nato con lo scopo di sostenere la civiltà, l’uguaglianza e un candidato per contrastare la retorica anti-migranti di Matteo Salvini». Il New York Times, a un mese dalla nascita delle 6.000 Sardine, descriveva così l’idea di Mattia Santori, Andrea Garreffa, Roberto Morotti e Giulia Trappoloni. Quattro ragazzi di trent’anni che, per pura e istintiva reazione all’avanzata del centrodestra in Emilia-Romagna, hanno provato a riempire Piazza Maggiore, a Bologna, in contemporanea al comizio di Salvini al PalaDozza. Piazza Maggiore, Bologna, la sera del 14 novembre 2019 Era il 14 novembre 2019. La fotografia aerea di quella marea di persone riunitesi sotto la Basilica di San Petronio è comparsa su tutti i media italiani e internazionali. Ma era solo il preludio: su Facebook iniziano a spuntare decine di gruppi e pagine con il ... Leggi la notizia su open.online

