Fenerbahçe sfuma l’acquisto di Ricardo Rodriguez del Milan, per il blocco del mercato (Di domenica 19 gennaio 2020) La trattativa tra il Milan e il Fenerbahçe per Ricardo Rodriguez è sfumata, almeno per il momento. Perché il club turco non può effettuare acquisti per via di un blocco di mercato. Rodriguez, pronto a firmare un contratto da 2,5 milioni di euro netti a stagione, ora dovrà attendere. Il Fenerbahçe ha fatto ricorso e spera di vincerlo in tempi brevi. Leggi la notizia su fanpage

sportli26181512 : Fenerbahçe sfuma l’acquisto di Ricardo Rodriguez del Milan, per il blocco del mercato: La trattativa tra il Milan e… - KhanifahYusuf : RT @milanismoit: SFUMA LA CESSIONE DI RR ?? Annuncio del presidente del @Fenerbahce: salta l'acquisto di #RicardoRodriguez per problemi di… - MicheleZanco : RT @milanismoit: SFUMA LA CESSIONE DI RR ?? Annuncio del presidente del @Fenerbahce: salta l'acquisto di #RicardoRodriguez per problemi di… -