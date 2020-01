Fellini straordinario italiano (Di domenica 19 gennaio 2020) Un innovatore. Un poeta. Uno sceneggiatore, un fumettista, un attore, un maestro dietro la cinepresa. Un grande innamorato dell’Italia. Un appassionato della vita. Un conoscitore profondo della natura umana. Un “cantore di matti e marginali”, come ha scritto Goffredo Fofi. Un sognatore coi piedi ben piantati per terra. Una persona capace di leggere in anticipo le distorsioni del nostro paese, così come i suoi straordinari talenti. Un esploratore del futuro e un coltivatore della memoria. Un regista che ha raccontato il popolo senza diventare populista, che ha riempito le sale senza aver mai essere sceso a compromessi con le sue idee. Un artista che ha contribuito a costruire la “cartolina” che all’estero hanno dell’Italia (basti pensare alla potenza de La Dolce Vita nella costruzione dell’immaginario), spesso assai più ... Leggi la notizia su huffingtonpost

