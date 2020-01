Evade dai domiciliare a 86 anni per andare al night club (Di domenica 19 gennaio 2020) Una storia un pò bislaccha quella che vede protagonista un nonnino di 86 anni, qualche giorno fa un pensionato viene fermato e arrestato per ricettazione. L’uomo forse anche per la sua età avanzata, ha potuto godere dei benefici giudiziari e quindi il giudice ha deciso di dargli gli arresti domiciliari presso la propria abitazione. (Continua…) Ma, l’86enne ha compiuto un gesto che ora gli fa rischiare di perdere il beneficio di cui poteva godere, e potrebbe essere introdotto al carcere. L’uomo che ha la passione per la vita notturna è stato sorpreso dai carabinieri della stazione di Valledoria, in un night club mentre era in compagnia di due donne straniere, quando sarebbe dovuto essere obbligatoriamente nella sua dimora. (Continua…) Ora però il “furbo” nonnino con la passione per le belle donne e la vita notturna dovrà affrontare il processo ... Leggi la notizia su howtodofor

