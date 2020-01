Europei pallanuoto, Setterosa ai quarti di finale. Francia sconfitta 18-6 (Di domenica 19 gennaio 2020) Europei pallanuoto femminile, Francia-Italia 6-18. Il Setterosa chiude al terzo posto nel Gruppo B e si regala il pass per i quarti di finale. BUDAPEST (UNGHERIA) – Europei pallanuoto femminile, Francia-Italia 6-18. Obiettivo raggiunto per il Setterosa che con questa vittoria è riuscito ad agguantare il terzo posto nel raggruppamento B e di conseguenza il pass per i quarti di finale. La prima sfida ad eliminazione diretta sarà contro la Russia. “L’approccio mi è piaciuto sin da subito – ha detto il c.t. Paolo Zizza subito dopo la sfida – dopo qualche errore in attacco nel primo tempo siamo riusciti a prendere le misure alla Francia. Loro sono una squadra molto fisica ma le ragazze con il passare dei minuti le ragazze si sono sciolte, giocando una buona pallanuoto e concedendo poco in difesa. Adesso arrivano le partite che contano, dobbiamo ... newsmondo

