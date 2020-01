Emma D’Aquino: età, altezza, peso, marito, figli (Di domenica 19 gennaio 2020) Emma D’Aquino è una giornalista italiana. Laureata in Scienze Politiche, ha iniziato la carriera nelle televisioni e radio locali. Dal 1996 in Rai ha sempre seguito alcuni degli avvenimenti più importanti degli ultimi anni. Come inviata di Porta a Porta Emma D’Aquino è stata a New York per occuparsi dell’attentato delle Torri Gemelle e, ancora, sempre per la trasmissione di Bruno Vespa, ha seguito i casi di Cogne e il delitto di via Poma. Come giornalista ha lavorato nelle redazioni di Tv7 e Speciale Tg1 ed è entrata nelle case degli italiani attraverso seguitissimi fatti di cronaca. Si è per esempio occupata anche del delitto di Avetrana, del terremoto dell’Aquila e dell’omicidio di Meredith Kercher, tra gli altri. Dopo una breve esperienza al Tg2, nel 2003 Emma D’Aquino è passata al Tg1. Prima alla conduzione del principale telegiornale della Rai delle 13,30, poi quello delle ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

