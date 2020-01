Emma D’Aquino, chi è la giornalista che sarà a Sanremo 2020 (Di domenica 19 gennaio 2020) Ecco chi è Emma D'Aquino, la giornalista che sarà al Festival di Sanremo 2020 in una delle quattro serate condotte da Amadeus che andrà in onda dal 4 all'8 febbraio Classe 1994 e originaria di Catania, in Sicilia, Emma D'Aquino è la brava giornalista che con il suo fascino e la sua professionalità è riuscita a catturare le simpatie dei telespettatori RAI e quest'anno affiancherà Amadeus in una delle quattro serate a Sanremo 2020: scopriamo cosa c'è da sapere sulla giornalista e sulla sua vita privata, passando per qualche curiosità! Festival di Sanremo 2020 Emma D'Aquino è una delle 11 co-conduttrici che affiancherà Amadeus al Festival di Sanremo 2020 in onda su Rai1 dal 4 all'8 febbraio. Il suo nome non è stata una vera sorpresa perché era già circolato ... Leggi la notizia su movieplayer

